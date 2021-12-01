Стал известен состав команды Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии

Софья Берульцева. Фото: olympickz / Тұрар Қазаңғапов

Тренерский штаб сборной Казахстана по каратэ огласил состав на предстоящий чемпионат Азии, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что континентально первенство по каратэ пройдет с 19 по 22 декабря в Алматы.

На чемпионате Азии Казахстан выступит в следующем составе:

Мужчины

До 60 кг: Еркинбек Байтореев

До 67 кг: Дидар Амирали

До 75 кг: Нурканат Ажиканов

До 84 кг: Бейбарыс Жаңбыр

Свыше 84 кг: Нурнияз Елдашев

Женщины

До 50 кг: Молдир Жанбырьай

До 55 кг: Сабина Захарова

До 61 кг: Николь Ценгель

До 68 кг: Асель Қанай

Свыше 68 кг: Софья Берульцева

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944800-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-po-karate-na-domashniy-chempionat-azii/