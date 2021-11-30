Спортивная телеведущая захотела уменьшить грудь

Олеся Серегина, телеведущая Матч ТВ. Фото: instagram.com/seregina_olesya

Ведущая "Матч ТВ" Олеся Серегина сообщила, что хочет уменьшить грудь, пишет Sport24.

Девушка, отвечая на вопросы подписчиков, написала: "Да своя, своя у меня грудь. Пока. Честно, мечтаю после третьего ребенка (да, хочу трех парней!) сделать подтяжку с уменьшением. Просто эта часть тела всю жизнь заставляет меня страдать. Ну правда", - сделала неожиданное признание ведущая.

"Когда занималась синхронным плаванием профессионально, грудь мне перетягивали, гнобили за большой размер и уверяли, что она мешает развивать нормальную скорость. На физ-ре было трудно быстро бегать, а сдавать скакалку — нереально.

Девочки в школе говорили, что "в старости у меня будет болеть спина от тяжести" и «скоро отвиснут». В универе идешь по коридору, и кто-нибудь обязательно крикнет: "Сиськи!" - объяснила свой выбор Серегина.

"Стандартные купальники не подходят: верх всегда мал, низ — велик. С бельем, платьями, топами такая же проблема — мало что садится действительно хорошо. Ходить без белья — нереально… (вот эти все шелковые платья и маечки на голое тело — мимо).

И — бинго — когда была беременна, грудь увеличилась до ВОСЬМОГО. Тогда я узнала, что такое минимайзеры, и сейчас, кстати, хожу в них. Так грудь кажется меньше. И моя "четверка" выглядит на "двойку", - объяснила Олеся дискомфорт от большой груди.

"Короче, при росте 165 и максимальном весе 55 кг мой размер груди в обычной жизни — 4. Когда худею до 50 кг — грудь трешка. При этом объем под грудью — 70 см. Выглядит не очень гармонично, да? Ну что поделать — генетика. Мама, бабушки с обеих сторон, все с размером 5+. И я вот туда же…», — написала Серегина в Instagram.

Девушка привлекает зрителей "Матч ТВ" не только пышной грудью, но и эффектной внешностью. Из-за этого ей в direct иногда приходят "странные" сообщения:

"Все мужики России смотрят ваши эфиры, мечтая, чтобы вы сели им на лицо";

"Привет. Я бы от такой девушки, как ты, СПИДом заразился, настолько ты огонь";

"Ты такая ******** (звездатая), с интересом наблюдаю за тобой, потому что понимаю, кроме наблюдений, ничего мне больше не светит";

"Классная девочка! Мне кажется, что темные, серые цвета ваших ножек только увеличили количество утренних просмотров "Матч ТВ";

"Привет. Ты очень красивая девушка. Денежку хочешь?"

Серегина снялась в эротической фотосессии для мужского журнала.

«С детства обожаю красивое голое тело. Наверное, потому, что с 3 лет меня возили на нудистские пляжи в Крыму, где люди исповедуют философию — никакого эротического подтекста, лишь ЗОЖ и экоактивизм. Хотя тогда, наверное, никто не знал таких слов. Люди просто хотели быть проще и ближе к природе", - рассказала телеведущая.

"Я, трехлетка, смотрела на голых взрослых и они не вызывали у меня ни чувства стыда, ни отвращения, ни страха. Все было естественно и как-то логично — море, пляж, галька, жара… Зачем одежда?

Я не адепт нудизма в повседневной жизни, как, например, в Германии, где голыми можно даже прыгать с парашюта или подниматься в горы по эко тропе. ⠀ Но при этом не вижу ничего предосудительного в профю снимках обнаженки, чтоб эстетично и не пошло. Честно, кайфую от людей, которые кайфуют от себя — от своего интеллекта, позиции по жизни, от своего тела…", - поделилась Серегина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944578-sportivnaya-televeduschaya-zahotela-umenshit-grud/