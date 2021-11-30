Абрамович впервые за три года смог посетить домашний матч "Челси"

Роман Абрамович. Фото: AMA/Corbis via Getty Images

Матч "Челси" против "Манчестер Юнайтед" посетил владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Предыдущий визит российского миллиардера на "Стемфорд Бриж" случился аж три года назад, сообщает "Газета.ру".

Это первое появление Абрамовича на матче своего клуба с 2018 года. В октябре 2021 года бизнесмен впервые за три года смог посетить Лондон. В 2018 году, после ужесточения требований Великобритании к чистоте средств, дающих право на получение визы инвестора, у Абрамовича возникли проблемы с въездом в страну. Позднее имеющий еврейские корни Абрамович получил паспорт Израиля, дающий возможность безвизового въезда в Великобританию.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. При нем команда четыре раза выигрывала чемпионат Англии, по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944526-abramovich-vpervye-za-tri-goda-smog-posetit-domashniy-match-chelsi/