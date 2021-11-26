Казахстанские "пляжники" сразятся за бронзу чемпионата Азии

Иллюстративное фото: pexels.com

Команда Казахстана по пляжному волейболу не смогла пробиться в финал чемпионата Азии в Таиланде, передает NUR.KZ.

В полуфинале соревнований дуэт Дмитрий Яковлев/Сергей Богату уступила спортсменам из Ирана. Итоговый счет - 0:2.

Теперь в матче за третье место континентального первенства казахстанские "пляжники" сразятся с командой Катара. Встреча запланирована на 27 ноября.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. C 8 ноября по 27 декабря Parimatch подарит две квартиры в Алматы и Нур-Султане. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры в Нур-Султане уже 29 ноября!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944200-kazahstanskie-plyazhniki-srazyatsya-za-bronzu-chempionata-azii/