Слишком много фото в купальниках: подписчики раскритиковали синхронистку

Варвара Субботина. Фото: instagram.com/varechka_subbotina21

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Варвара Субботина стала получать в соцсетях критику за то, что "часто стала выкладывать фото в купальнике", пишет "Газета.ру".

"Все думают, что я вообще не тренируюсь, а только фото в купальнике выкладываю. Мне в последнее время вообще часто пишут: "А что, ты закончила со спортом?" Когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 утра до 15 дня. Плюс вторая — с 18 до 22-22:30", - ответила критикам Субботина.

Варвара Субботина — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и в групповых упражнениях. Заслуженный мастер спорта России.

В мае 2021 года на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходил в Венгрии, в Будапеште, Варвара в произвольной программе солисток завоевала золотую медаль и стала чемпионкой Европы.

Ранее Субботина рассказала о том, что ей уже два года в соцсетях угрожает мужчина.

"Дорогие друзья, нужна помощь! На протяжении двух лет это существо (даже не могу называть его человеком), преследует меня, написывает мне, моей семье и друзьям угрозы. Я уже не знаю, что делать. Может, кто-то знает, в какие инстанции обратиться?" — поделилась переживаниями синхронистка.

Молодой человек, который представился как Леон Стэнсфилд, написал спортсменке, что он пытался отправить Субботиной цветы, а также он угрожал адвокатом и обращением в Федерацию синхронного плавания России.

"Он написывает моей подруге с угрозами заведения непонятно какого дела. До меня дописаться не может, потому что я заблокировала его везде", — добавила Субботина.

Варвара обожает Instagram и может там проводить по шесть часов в день, что, по признанию самой девушки, полезно для ее аккаунта, но явно не для нее самой.

При этом чемпионка призналась, что «боится» людей, однако это не мешает ей проявлять свою демоническую сущность.

"Я людей боюсь, для меня это стресс. Мне нужно привыкнуть к человеку, чтобы раскрыться полностью. Меня часто называют «девочка-демон». Потому что у меня есть такое: хочется в какую-нибудь авантюрку влезть", - рассказала синхронистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943617-slishkom-mnogo-foto-v-kupalnikah-podpischiki-raskritikovali-sinhronistku/