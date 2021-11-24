Диего Марадона был похоронен без сердца

Похороны Диего Марадоны. Фото: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

Чемпиона мира по футболу и бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону похоронили без сердца, пишет Lenta.ru.

Такую информацию рассказал аргентинский невролог и телеведущий Нельсон Кастро. По его словам, медики продолжают изучать сердце Марадоны для установления полной картины смерти. Кастро обратил внимание на то, что сердце Марадоны весило 500 граммов в то время, как вес здорового органа составляет около 300 граммов.

В конце октября бывший адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что уход за больным аргентинцем был организован плохо. Он убежден, что ошибки ухода привели к смерти экс-спортсмена.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве звезды предъявили семерым медикам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943609-diego-maradona-byl-pohoronen-bez-serdtsa/