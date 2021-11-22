Екатерина Шабалина стала бронзовым призером Кубка Африки по триатлону

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина завоевала бронзовую медаль на Кубке Африки по Триатлону в Дахле (Марокко), передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Екатерина попал в тройку лучших на спринтерской дистанции. Ее итоговое время - 1 час, 1 минута и 34 секунды.

Чемпионкой же стала японка Минори Икено (01:00:57), на втором месте раcположилась ее соотечественница Чисато Накаджима (01:01:12).

У мужчин золото завоевал марокканец Джавад Абдельмула (00:52:27).

Отметим, что в соревновании приняли участие 37 атлетов категории Elite из 15 стран мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943366-ekaterina-shabalina-stala-bronzovym-prizerom-kubka-afriki-po-triatlonu/