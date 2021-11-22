Подруга эквадорского футболиста накачала на животе кубики

Кевиам Казо. Фото: instagram.com/keviamcazo

Эквадрский полузащитник Кристиан Нобоа с 2007 года играет в российских командах (за исключением одного сезона). Он настолько освоился в стране, что женился на русской девушке, которая родила ему двух детей. Однако в 2019 году пара развелась. Спустя время спутницей футболиста стала его соотечественница Кевиам Казо, для которой спортзал - такая же обязательная часть жизни, как для Нобоа. В последней публикации Кевиам показала свой пресс, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram девушки.

Кевиам Казо не похожа на типичную спутницу футболиста, пишет Собака.ru. Она деятельная, с хорошим чувством юмора и внушительным бэкграундом трудоголика. Свое первое дело Кевиам организовала в 18 лет, а к 30 годам на ее счету несколько крупных проектов, в том числе и успешный бизнес по экспорту морепродуктов. Сегодня Кевиам живет в Сочи, куда она последовала за своим возлюбленным — известным футболистом Кристианом Нобоа.

Кевиам рассказала, что у них с Нобоа было несколько неудачных свиданий, над которыми они теперь смеются.

"Наверное, самое худшее из них то, когда мы уснули перед началом самого важного праздника в нашей стране. Было просто ужасно проснуться на следующий день в 08:00 утра и, посмотрев друг на друга, понять, что праздник прошел без нас", - поделилась девушка.

Пара вместе встретила в России локдаун, и они вынужденно проводили друг с другом много времени.

"Я слышала много историй от знакомых про неприятности в семьях, вызванные пандемией. В нашем случае все было по-другому. Конечно, и для нас это было в какой-то степени изнурительно. Нельзя было выходить из дома без острой необходимости, путешествовать, ходить в тренажерный зал… Не хватало того адреналина, который получаешь от просмотра футбольного матча на стадионе. Но несмотря на это самоизоляция помогла нам узнать друг друга лучше, мы смогли провести больше времени вместе, обсудить проблемы и поддержать друг друга, а еще были совместные занятия спортом дома и видеоигры. Я узнала очень много нового о футболе. Теперь я смогу распознать угловой удар. Скучно точно не было", - рассказала с улыбкой Казо.

О знакомстве с родителями Кристиана:

"Я уже давно не испытывала того волнительного чувства, когда приходишь домой к родителям парня и он представляет тебя им как свою девушку. И ты предстаешь перед всеми как разведенная мама с тремя детьми, но чувствуешь себя в этот момент пятнадцатилетней девочкой, которую будут оценивать. Уже ближе к ночи я осталась наедине с отцом Кристиана, и мы увлеченно разговаривали обо всем до 5 часов утра. А утром все близкие моего любимого человека ждали меня к завтраку. Пришлось хорошенько понервничать, но сейчас я вспоминаю этот момент с теплотой", - сообщила Кевиам.

"Мои родители развелись, когда мне было 10 лет, так что мама практически растила меня одна. А к моим семнадцати годам она научила меня зарабатывать свои собственные деньги и быть независимой", - рассказала Казо.

"Сама я стала мамой в достаточно молодом возрасте. Такая ответственность заставляет задумываться не только о том, как хорошо выглядеть и красиво одеваться, хотя и совсем без заботы об этом никак нельзя. В первую очередь я — женщина, а потом уже все остальное. Для меня всегда было важным добиваться лучшего для себя, чуть позже — для моих детей и семьи. Благодаря упорству и собственным усилиям я могу собой гордиться и быть уверенной в том, что мои дети видят перед собой положительный пример", - считает эквадорка.

"Думаю, что нужно разрушить этот миф о девушках футболистов! Да, я тоже занимаюсь детьми и ухаживаю за собой, потому что мне это нравится. Но, кроме семьи и красоты, должны присутствовать в жизни другие цели и успехи, которые будут измеряться не только количеством нарядов в гардеробе. Сейчас я делаю все возможное, чтобы мой бизнес по экспорту морепродуктов процветал, и мне это очень нравится", - обозначила свои принципы Кевиам Казо.

"По образованию я адвокат и продолжаю развиваться в этом направлении. К сорока годам хочу создать собственную фирму. Наверное, это будет моя последняя цель. Ну а с другой стороны, я хочу открыть свой ресторан здорового питания. Я обожаю пробовать новое и сама люблю вкусно готовить", - поделилась планами девушка.

"Я встретила девушку, которая заставила меня снова почувствовать себя молодым. Она любит моих детей", - в свою очередь признался Кристиан Нобоа, который познакомил своих сыновей от бывшей жены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943266-podruga-ekvadorskogo-futbolista-nakachala-na-zhivote-kubiki/