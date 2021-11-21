Фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото с Даней Милохиным

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в Instagram показала свежую фотографию, пишет "Спорт-Экспресс".

На снимке фигуристка изображена с партнером Даней Милохиным, с которым она вместе выступает в "Ледниковом периоде". Милохин сидя исполняет сложную поддержку.

Напомним, что в последнем выпуске передачи Медведева с Милохиным представили номер о хейте. Основная идея номера - борьба с негативом в социальных сетях.

Напомним, что Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также дважды серебряным призером Олимпийских игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943197-figuristka-evgeniya-medvedeva-opublikovala-foto-s-daney-milohinym/