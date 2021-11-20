Пропавшая китайская теннисистка опубликовала фото, а США требуют доказательств ее безопасности

Шуай Пэн. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Китайская теннисистка Пэн Шуай, связь с которой пропала после ее обвинений в насилии со стороны бывшего премьер-министра страны, выложила свежие снимки в соцсеть WeChat. Репост фотографий в Twitter сделал журналист китайского национального телеканала CGTN Шэнь Шивэй, пишет "Газета.ру".

На снимках теннисистка играет со своим котором и держит игрушечного панду.

Президент США, которого информируют о ситуации с Пэн, через своего секретаря прокомментировал ситуацию.

"Мы призываем власти Китая предоставить независимые и поддающиеся проверке доказательства ее местонахождения и того, что она в безопасности. Мы знаем, что КНР не терпит критики и заставляет замолчать тех, кто высказывается. Также мы продолжаем осуждать такую практику", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее, 17 ноября государственное телевидение Китая CGTN сообщило, что спортсменка отправила электронное письмо главе WTA и опровергла информацию об обвинениях в адрес бывшего вице-премьера Китая.

До этого WTA заявила, что готова лишить Китай турниров, если не прояснится ситуация с пропавшей теннисисткой.

Напомним, 3 ноября Шуай в китайской соцсети Weibo рассказала о сексуальном насилии со стороны бывшего премьер-министра Китая Чжана Гаоли. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись.

В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. После этого встречи, которые, по словам теннисистки, случались против ее воли, происходили на протяжении трех лет и закончились совсем недавно. Она подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств вины Гаоли в сексуальном насилии.

Вскоре пост Шуай был удален в соцсети Weibo. Кроме того, соцсеть заблокировала возможность публиковать посты с именами теннисистки и политика, а также ее имя перестало появляться при запросе со словом "теннис". Сама Шуйа перестала выходить на связь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943164-propavshaya-kitayskaya-tennisistka-opublikovala-foto-a-ssha-trebuyut-dokazatelstv-ee-bezopasnosti/