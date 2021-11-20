Подруга футболиста о свитере от Dior за 350 тыс. рублей: появились катышки

Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Маленькая трагедия разыгралась у девушки футболиста сборной России и казанкого "Рубина" Аиды Уразбахтиной. Ее дорогой брендовый свитер, который она надевала всего пять раз, покрылся катышками. Об этом девушка сообщила своим подписчикам, сняв видео, пишет телеграм-канал "Закулисье спорта".

"Свитера Dior - нехорошего качества" - оценила свою одежду Аида.

В остальном девушка довольна своей жизнью. Еще два дня назад она отдыха в ОАЭ, где фотографировалась на фоне пальм и "шопилась" в торговых центрах.

Аида Уразбахтина родилась 7 августа 1994 года в городе Набережные Челны, там прошло ее детство. Сейчас девушка живет в Казани и увлекается музыкой, занимается спортом, а также участвует в фотосъемках в качестве модели.

У девушки татарские, русские и украинские корни, что сказалось на ее необычной внешности.

Аида закончила Казанский финансовый университет, где училась на экономическом факультете.

Со своим парнем, футболистом Владиславом Игнатьевым, она начала встречаться в 2020 году. 2 апреля в его Instagram появилась фотография с Аидой. Пара сидит в машине, мило улыбаясь, в руках у Аиды букет цветов. Публикация сразу вызвала множество комментариев. Один из них – шутка Фёдора Смолова: "Брат, не повезло вам. Карантин в машине застали".

О своём идеале мужчины девушка говорит, что любит "супергероев". Игрок национальной команды по футболу, чемпион страны этому определению более чем соответствует.

Ранее Аида была в браке, но развелась. У нее остался сына Оскар. С отцом ребенка Аида рассталась, когда он стал поднимать руку на неё и ребёнка. Она мечтает помогать женщинам, подвергающимся домашнему насилию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943116-podruga-futbolista-o-svitere-ot-dior-za-350-tys-rubley-poyavilis-katyshki/