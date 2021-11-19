Сообщившая об изнасиловании политиком теннисистка вышла на связь

Шуай Пэн. Фото: Fred Lee/Getty Images

Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое местная теннисистка Пэн Шуай якобы отправила главе WTA Стиву Саймону, пишет Lenta.ru.

Спортсменка заявила, что не пропадала и все это время находилась дома. Она опровергла информацию об изнасилованиях со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка попросила организацию впредь не выпускать новости без ее согласия.

3 ноября Шуай в китайской соцсети Weibo рассказала о сексуальном насилии со стороны бывшего премьер-министра Китая Чжана Гаоли. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом.

После этого встречи, которые, по словам теннисистки, случались против ее воли, происходили на протяжении трех лет и закончились совсем недавно. Она подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств вины Гаоли в сексуальном насилии.

Вскоре пост Шуай был удален в соцсети Weibo. Кроме того, соцсеть заблокировала возможность публиковать посты с именами теннисистки и политика, а также ее имя перестало появляться при запросе со словом "теннис". Сама Шуйа перестала выходить на связь.

Глава WTA Стив Саймон отказался верить в то, что письмо Пэн Шуай отправила ему сама. Саймон заявил, что письмо лишь подтверждает его опасения по поводу ее безопасности и местонахождения. Он назвал спортсменку мужественной за то, что она не побоялась рассказать об абьюзе со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Глава WTA потребовал независимых доказательств того, что Шуай находится в безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943090-soobschivshaya-ob-iznasilovanii-politikom-tennisistka-vyshla-na-svyaz/