Футболист, вынужденный из-за травм уйти в строители, выиграл 1 млн фунтов в лотерею (видео)

Терри Кеннеди. Фото : twitter.com/HarrogateTown

Бывший профессиональный футболист Терри Кеннеди получил подарок от судьбы на свой на день рождения - он выиграл 1 млн фунтов стерлингов в лотерею, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Star.

Бывшему защитнику "Шеффилд Юнайтед" в понедельник исполнилось 27 лет, а в среду он узнал новость о выигрыше в лотерею.

Видео с эмоциональной реакцией мужчины было загружено в социальные сети. Кеннеди сначала нервно ожидает подтверждения своего выигрышного билета. Затем из динамика доносится голос сотрудника компании-организатора: "Терри. Ты готов?"

На что Кеннеди ответил: "Нет, не думаю!". И оба рассмеялись.

"Хочешь сесть? Я могу подтвердить, что ты выиграл 1 миллион фунтов стерлингов", - наконец произнес голос в трубке.

Объявление было встречено бурными аплодисментами коллег-строителей.

Карьера Кеннеди оборвалась в 2018 году, когда он был вынужден уйти из профессионального футболиста из-за серии травм. Экс-игроку пришлось начать жизнь обычного гражданина и пойти работать на стройку. А теперь похоже, что судьба вернула ему долг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942852-futbolist-vynuzhdennyy-iz-za-travm-uyti-v-stroiteli-vyigral-1-mln-funtov-v-lotereyu-video/