Жена украинского футболиста: Мне нужно 3000 евро в месяц

Анна Зубкова. Фото: sport.segodnya.ua

Анна Зубкова, жена 25-летнего футболиста "Ференцвароша" (Венгрия) и сборной Украины Александра Зубкова, рассказала о своих финансовых аппетитах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Великий футбол".

В программе "КраСавина" Анна рассказала, что она не смогла бы жить с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало.

"Какая зарплата мужчины нормальная? От 10 тысяч евро", — сказала Анна.

Анна Зубкова. Фото: footballua.tv

Также она добавила, что лично ей без ребенка в месяц хватает трех тысяч евро, поскольку дорогие вещи ей дарит муж.

Анна Зубкова. Фото: glavred.info

"Раньше я считала, что есть мужчина, обеспечивающий тебе финансовую безопасность, и этого достаточно.

Но последний год я думаю, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве. Хочу свой бренд одежды", — поделилась желаниями Анна.

Анна Зубкова. Фото: glavred.info

Анна Зубкова. Фото: glavred.info

Анна до переезда в Будапешт она работала в лаборатории и преподавала в университете.

"Я бы там не могла заработать, если б работала по специальности. Это просто работать и выгореть. Если б там были достойные зарплаты, я бы пошла, но с тем, что мы имеем сейчас в Украине – нет", – считает Зубкова.

Анна Зубкова. Фото: glavred.info

По образованию Анна врач и педагог. Имеет диплом Национального фармацевтического университета в Харькове.

Анна Зубкова. Фото: glavred.info

В 2019 году футболист сделал романтическое ей предложение в Париже.

А в начале 2021 года 24-летний футболист впервые стал отцом. 2 января жена Анна родила мужу прекрасную дочь.

Александр Зубков сезон 2019/20 провел в составе "Ференцвароша" на правах аренды, а прошлым летом венгерский клуб приобрел футболиста на полноценной основе.

Анна и Александр Зубковы. Фото: glavred.info

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942828-zhena-ukrainskogo-futbolista-mne-nuzhno-3000-evro-v-mesyats/