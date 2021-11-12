Двое детей от двух женщин за два года: пылкий форвард "Реала" Лука Йович

Лука Йович, его сын и София Милошевич. Фото: instagram.com/lukajovic

В феврале 2019 года у сербского нападающего "Реала" Луки Йовича родился сын Давид. А в сентябре 2020-го - сын Алексей. У отпрысков футболиста разные матери - Анжела Маниташевич и София Милошевич. Последняя является "действующей" подругой футболиста, сообщает ohmyfootball.com.

C Софией Милошевич нападающий начал встречаться летом 2019 года. И уже через пару месяцев знакомства Йович и София объявили, что собираются стать родителями.

София Милошевич родилась 18 марта 1990 года, ей 31 год. Милошевич появилась на свет в столице уже несуществующей страны Югославии - Белграде.

София Милошевич работает моделью и является одной из самых известных сербских представительниц данной профессии. Она работала со многими известными брендами, такими как Diesel и Jeremy Scott, в Милане и Нью-Йорке.

София также работала с Валентино, Кельвином Кляйном, Agent Provocateur, Марком Джейкобсом, Ральфом Лореном и Томом Фордом.

У Милошевич идеальное тело для модели. Ее рост 1,77 см, а вес - 57 кг.

София Милошевич тоже любит тренироваться, чтобы поддерживать свое тело в форме. Она любит заниматься боксом и йогой.

София окончила университет по специальности "Бизнес". А еще она любит читать, ее любимый автор - Федор Михайлович Достоевский.

София Милошевич имеет слабость к спортсменам. Одним из ее бывших парней был теннисист Виктор Троицкий. Также она какое-то время встречалась с футболистом Адемом Ляичем.

Она очень известна в Instagram, у нее более 595 тысяч подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941860-dvoe-detey-ot-dvuh-zhenschin-za-dva-goda-pylkiy-forvard-reala-luka-yovich/