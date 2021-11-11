Появилось видео с моментом наезда авто брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского

Кадры из видео. Источник: twitter.com/Vashenko26

В Сети появилось видео наезда машины двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как черную иномарку, в которой, как установлено, находились Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов, пытается остановить сотрудник правоохранительных органов, после чего автомобиль его сбивает и уезжает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение.

Напомним, сегодня стало известно, что двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг задержаны в московском аэропорту Шереметьево. Их подозревают в том, что сбили на автомобиле полицейского в Дагестане, после чего сразу улетели в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941796-poyavilos-video-s-momentom-naezda-avto-brata-habiba-nurmagomedova-na-politseyskogo/