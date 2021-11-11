Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Москве за наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов. Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

В московском аэропорту Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Его подозревают в наезде на полицейского.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман и его друг задержаны в московском аэропорту Шереметьево. Их подозревают в том, что сбили на автомобиле полицейского в Дагестане.

По информации "Лайф", Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов опаздывали на рейс в Москву и, вместо того чтобы притормозить на КПП у аэропорта Махачкалы, сбили капитана полиции. По предварительным данным, страж порядка получил ушиб мягких тканей головы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, сейчас решается вопрос о задержании и помещении подозреваемых в ИВС.

При этом на своей странице в Instagram Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться.

"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все", — написал он.

Усман Нурмагомедов — российский дагестанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Приходится двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941780-brata-habiba-nurmagomedova-zaderzhali-v-moskve-za-naezd-na-politseyskogo/