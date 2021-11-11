Антонелла Рокуццо опубликовала фото с Месси на фоне Эйфелевой башни

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Жена футболиста ПСЖ Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила романтические фотографии с мужем, передает NUR.KZ.

Рокуццо на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео на фоне Эйфелевой башни в Париже. "Я так сильно люблю тебя, любимый" - подписала пост Антонелла.

К слову, на эти снимки отреагировала девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Она оставила эмодзи сердечки в комментариях.

Напомним, что Антонелла и Лионель поженились в 2017 году. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Рокуццо регулярно выкладывает в Instagram фотографии с детьми и мужем. Также она часто посещает матчи команды ПСЖ, за которую выступает Месси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941666-antonella-rokutstso-opublikovala-foto-s-messi-na-fone-eyfelevoy-bashni/