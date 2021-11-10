Хищение денег в ФК "Астана" привело к возбуждению уголовного дела

ФК Астана. Фото: inastana.kz

Бывший и нынешний генеральный директор футбольного клуба "Астана" подозреваются в хищении денег, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

"Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из футбольного клуба "Астана".

Дело было возбуждено по заявлению российского футбольного функционера Дмитрия Васильева, который сейчас является членом экспертного совета фонда - учредителя "Астаны".

По мнению следствия, деньги похищались с 2018 по 2021 год путём составления фиктивных агентских договоров. Речь идёт о заключение контрактов с пятью футболистами (Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Семир Смайладжик, Лопес Фернандес Энрике, Фатос Бечирай), а также главным тренером команды Андреем Тихоновым.

Согласно проведенному аудиту, мнимые контракты с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением гендиректор "Астаны" Михаил Гурман и бывший гендир Давид Лория.

30 октября суд вынес постановление о проведении выемки финансовых документов из клуба, в том числе вся 1с бухгалтерия", - сообщает источник.

Напомним, Андрей Тихонов был уволен с поста главного тренера команды после поражения от "Кайрата" в предпоследнем туре чемпионата Казахстана. Эта потеря очков сыграла решающее значение в упущенном чемпионстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941561-hischenie-deneg-v-fk-astana-privelo-k-vozbuzhdeniyu-ugolovnogo-dela/