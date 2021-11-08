Вратарь "Реала" начал изучать культуру Израиля ради своей девушки

Мишель Херциг и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Летом 2021 года голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил о своих новых отношениях. Футболист стал встречаться с израильской моделью Мишель Херциг. Она настолько покорила сердце Куртуа, что он увлекся традициями и культурой Израиля, сообщает ynetnews.com.

О своей новой девушке вратарь "Реала" сообщил в Instagram, написав на иврите "любовь всей моей жизни". Модель в комментариях ответила "моя любовь".

Мишель рассказала о том, как они познакомились.

"Тибо увидел фотографию меня с моей собакой Майло и написал "мило". Я сразу поняла, кто это, потому что люблю футбол. Я сказала спасибо, и мы начали писать друг другу сообщения", - сообщила модель в интервью.

В переписках Куртуа начал интересоваться ее вкусами, работой и другими деталями ее жизни, хотя никогда не видел ее лично.

"Он начал задавать мне вопросы об Израиле, об армии. В апреле у меня были запланированы несколько визитов в Мадрид по работе, и тогда мы впервые встретились лицом к лицу. Мы снова увидели друг друга в начале июля, и тогда наши отношения переросли в романтические", - призналась модель.

"С [израильской стороны] некоторые критиковали меня за пропаганду ассимиляции [в отношениях с мужчиной-неевреем]. Я знаю, что все это происходит от незнания, поэтому я не позволяю этому сильно влиять на меня", - также сообщила Херциг.

"Тибо очень нравится слушать о еврейских праздниках. На данный момент еще рано говорить о совместном рождении детей, но если они будут, мы объединим наши религии вместе. Мы будем отмечать и Хануку, и Рождество», - поделились Херциг.

"Когда я с Мишель, я узнаю об израильской культуре. Я вижу по фотографиям, какая это красивая страна, и мне не терпится поехать туда. Я очень доволен Мишель, она потрясающая. И еще я очень горжусь, что она служила в армии. Благодаря Мишель моя любовь к Израилю еще больше возросла", - в свою очередь рассказал Куртуа.

Герциг сообщила, что перед каждым Шаббатом она и Куртуа проводят традиционный кидуш - благословение вина и освящение дня для Шаббата.

До того, как Куртуа начал встречаться с Мишель, он был в длительных отношениях с Мартой Домингес, от которой у Куртуа двое детей. Марта и Куртуа расстались, потому что бельгиец несколько раз изменял ей. Однако этот факт не беспокоит Мишель.

"До того, как я встретила Тибо, я думала, что не вступлю в такие отношения. Но когда я узнала его, меня это перестало беспокоить. У него потрясающие дети", - добавила модель.

Рост Мишель Герциг 178 см, а ее вес - около 55 кг. Размеры ее тела 90-64-94. У Мишель светлые волосы и голубые глаза. Она любит ходить в тренажерный зал и старается поддерживать свой вес, придерживаясь здоровой диеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1941022-vratar-reala-nachal-izuchat-kulturu-izrailya-radi-svoey-devushki/