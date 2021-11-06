Складной газон: "Реал" показал апгрейд своего стадиона

Сантьяго Бернабеу. Фото: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Мадридский "Реал" опубликовал видеоанимацию своего обновленного стадиона. Он стал больше и - что важнее - технологичнее. Чтобы сооружение не пустовало в дни без игр, разработана система автоматического складывания газона в подземное хранилище, пишет Sports.ru.

После реконструкции количество мест на трибунах выросло на 4000. Помимо этого появились: выдвижная крыша, обновленные рестораны и музей.

Но главное - на "Бернабеу" будет уникальная система смены покрытия. Газон по частям будут убирать в подземное хранилище прямо на стадионе. Там для поддержания его в жизнеспособном состоянии встроены специальные фитолампы и система поливки травы. Все автоматизировано.

Механизм уборки газона и подземное хранилище – часть большого плана "Реала". Клуб хочет делать деньги на киберспорте, сети ресторанов, новом флагманском магазине, обновленном музее, развивать онлайн-магазин.

Клуб рассчитывает использовать стадион 300 дней в году, включая концерты, бизнес-конференции, киберспортивные турниры и даже баскетбольные и теннисные матчи.

По подсчетам "Реала", мероприятия на обновленном стадионе принесут в казну дополнительные 150 млн евро – вдобавок к 170 млн евро, которые мадридцы получали до реконструкции.

Стоимость реконструкции – 900 млн евро. Большую часть – 575 млн – взяли в кредит, который будут выплачивать до 2049 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940861-skladnoy-gazon-real-pokazal-apgreyd-svoego-stadiona/