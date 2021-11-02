Прощай, бикини: пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах

Женский пляжный гандбол. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Международная федерация гандбола (IHF) на фоне сексистского скандала внесла изменения в правила. Теперь спортсменкам разрешено играть в шортах и майках вместо бикини, сообщает "Газета.ру".

Новые поправки начнут действовать с 2022 года.

Правда, есть уточнение – форма должна быть обтягивающей, с плотной посадкой. Этот аспект, несмотря на положительные изменения, все еще вызывает критику и обвинения в двойных стандартах.

Требования к мужской форме сильно отличаются – одежда, в которой выступают гандболисты, просто не должна быть мешковатой.

Большой вклад в рассмотрение новых правил внесла норвежская активистка Талита Стоун, которая летом 2021 года при поддержке организации "Коллективный крик" по гендерному равенству создала петицию о форме гандболисток. Документ набрал свыше 60 тыс. подписей.

"Думаю, мы больше не будем использовать бикини. Текущего изменения правил вполне достаточно. В идеале они могли бы установить одинаковые требования к мужской и женской форме, но, насколько мне известно, девушки абсолютно удовлетворены таким решением. Возможно, мы еще спросим у международной федерации, почему сохраняется разница между мужской и женской формой, но это не главное. Самое важное, что вопрос решен», — заключил президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940023-proschay-bikini-plyazhnym-gandbolistkam-razreshili-igrat-v-shortah/