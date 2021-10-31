Денис Никиша взял бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский спортсмен Денис Никиша завоевал бронзовую медаль на проходящем в Нагое (Япония) этапе Кубка мира по шорт-треку, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Наш соотечественник стал третьим на дистанции 500 метров. Его результат - 58.267 секунды.

Чемпионом же стал представитель Южной Кореи Дэхен Хван. Второе место занял Зивэй Рен из Китая.

Отметим, что это вторая медаль для Дениса в нынешнем сезоне. Ранее он взял бронзу на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1939798-denis-nikisha-vzyal-bronzu-na-etape-kubka-mira-po-short-treku/