Новогодние утренники в Казахстане: в Минпросвещения объяснили, могут ли их отменить

В Минпросвещения объяснили, при каких условиях детсады могут отказаться от новогодних утренников и кто должен оплачивать подарки и аниматоров, передает "31 канал".

В детских садах Казахстана могут отменить новогодние утренники только при наличии угрозы жизни и здоровью воспитанников. В остальных случаях праздники рекомендовано проводить с соблюдением мер безопасности.

Вопрос возник после сообщений родителей об отмене праздников в детсадах Алматы, Актау, Караганды, Жезказгана и других городов. Обсуждение развернулось и в соцсетях: одни поддержали отказ от новогодних елок, другие выразили сожаление, что дети могут лишиться праздничного мероприятия.

"Новый год - наследие совка. Наурыз роднее будет для нашей культуры. Правильно делают";

"Мне кажется, что воспитателям платят очень мало, а нагрузки с праздниками много. Чтобы сократить загруженность и не поднимать ЗП, такое придумали";

"Сказали, что на НГ можно самим организовать в группе аниматоров, подарки. Но, как раньше, утренника не будет";

"Отлично, наконец-то начали возвращаться к своим корням", - написали комментаторы.

По данным Министерства просвещения, директор учреждения действительно вправе издать приказ об отмене утренника, если, к примеру, в садике карантин или протекла крыша. То есть, в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью детей. Впрочем, детсад может провести праздники в группах или тематический день.

В Институте раннего развития детей Министерства просвещения пояснили, что типовой учебной программой предусмотрено ознакомление детей с государственными праздниками, один из которых - Новый год. При этом собирать деньги на подарки или аниматоров педагогам нельзя.

"Проведение новогодних мероприятий соответствует требованиям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Дошкольным организациям рекомендуется обеспечить проведение запланированных праздников с соблюдением требований безопасности и учетом интересов детей", - подчеркнула заместитель директора института раннего развития детей Министерства просвещения РК Гульнара Мукушева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.