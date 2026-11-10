Новогодние утренники в Казахстане: в Минпросвещения объяснили, могут ли их отменить
Опубликовано:
В Минпросвещения объяснили, при каких условиях детсады могут отказаться от новогодних утренников и кто должен оплачивать подарки и аниматоров, передает "31 канал".
В детских садах Казахстана могут отменить новогодние утренники только при наличии угрозы жизни и здоровью воспитанников. В остальных случаях праздники рекомендовано проводить с соблюдением мер безопасности.
Вопрос возник после сообщений родителей об отмене праздников в детсадах Алматы, Актау, Караганды, Жезказгана и других городов. Обсуждение развернулось и в соцсетях: одни поддержали отказ от новогодних елок, другие выразили сожаление, что дети могут лишиться праздничного мероприятия.
"Новый год - наследие совка. Наурыз роднее будет для нашей культуры. Правильно делают";
"Мне кажется, что воспитателям платят очень мало, а нагрузки с праздниками много. Чтобы сократить загруженность и не поднимать ЗП, такое придумали";
"Сказали, что на НГ можно самим организовать в группе аниматоров, подарки. Но, как раньше, утренника не будет";
"Отлично, наконец-то начали возвращаться к своим корням", - написали комментаторы.
По данным Министерства просвещения, директор учреждения действительно вправе издать приказ об отмене утренника, если, к примеру, в садике карантин или протекла крыша. То есть, в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью детей. Впрочем, детсад может провести праздники в группах или тематический день.
В Институте раннего развития детей Министерства просвещения пояснили, что типовой учебной программой предусмотрено ознакомление детей с государственными праздниками, один из которых - Новый год. При этом собирать деньги на подарки или аниматоров педагогам нельзя.
"Проведение новогодних мероприятий соответствует требованиям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Дошкольным организациям рекомендуется обеспечить проведение запланированных праздников с соблюдением требований безопасности и учетом интересов детей", - подчеркнула заместитель директора института раннего развития детей Министерства просвещения РК Гульнара Мукушева.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454813-novogodnie-utrenniki-v-kazahstane-v-minprosveshcheniya-obyasnili-mogut-li-ih-otmenit/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах