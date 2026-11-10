Психологов в Казахстане обязали работать по новым правилам: что изменится с 17 ноября
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В Казахстане утвердили единый кодекс этики психологов. Специалистам запретят назначать препараты, проводить медицинскую диагностику и гарантировать результат клиентам, передает "31 канал".
Психологи в Казахстане больше не смогут назначать клиентам лекарства, проводить медицинскую диагностику и обещать определенный результат своей работы. Новые требования закрепили в Кодексе этики психологов, который вступит в силу 17 ноября.
Новшества коснутся всех специалистов, кто ведет психологическую практику, как онлайн, так и офлайн. Кодекс вводит единые правила профессионального поведения. Одно из главных нововведений касается обещаний клиентам.
Также психологам запретят использовать психоактивные вещества и методы, которые влияют на сознание.
"Кодекс устанавливает единые профессиональные правила поведения психолога, включает соблюдение конфиденциальности, получение информированного согласия, применение научно-обоснованных методов, недопущение причинения вреда получателем психологической помощи, соблюдение профессиональных границ и компетенций", - отмечает руководитель управления социально-психологической работы департамента специальных социальных услуг МТСЗН РК Асем Ещанова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454804-psihologov-v-kazahstane-obyazali-rabotat-po-novym-pravilam-chto-izmenitsya-s-17-noyabrya/
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