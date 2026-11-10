"Взвесили даже сумочку": пассажирка FlyArystan рассказала о неожиданной проверке в аэропорту Алматы

Пассажирка FlyArystan пожаловалась на неожиданное взвешивание ручной клади перед вылетом из Алматы и доплату за перевес. Авиакомпания прокомментировала ситуацию, передает NUR.KZ.

Пассажирка авиакомпании FlyArystan @artbabes_ в Threads пожаловалась на организацию посадки на рейс FS 7061 из Алматы, который должен был вылететь в 21:50.

"Мы пришли за час раньше и очередей не было, зато выждали момент когда осталось 5 минут до посадки и всю толпу погнали взвешиваться как на базаре на напольных весах посреди зала", - отмечает девушка.

Она обратила внимание на то, что при регистрации багаж и вещи пассажиров на весы не отправляли.

По ее словам, к моменту посадки пассажиры уже находились в ожидании, однако примерно за пять минут до ее окончания всех попросили пройти дополнительное взвешивание.

"За перевес в 2 кг 11 тысяч переплата, взвесили даже сумочку на плече. 15 минут в душном автобусе с закрытыми форточками нас не выпускали в самолет, причина - мы садим человека, аргумент персонала был "А ВЫ ЛЕТАЛИ ПОБЕДОЙ?" - написала пассажирка.

В ответ на публикацию компания FlyArystan поблагодарила женщину за обратную связь и сообщила, что провела проверку описанной ситуации.

"Мы провели проверку по ситуации, описанной в вашей публикации.

Хотели бы пояснить, что взвешивание ручной клади является стандартной процедурой и проводится в соответствии с установленными правилами FlyArystan. В случае превышения допустимой нормы веса предусмотрена дополнительная оплата.

При этом пассажирам была предложена возможность перераспределить личные вещи, чтобы привести вес ручной клади в соответствие с установленными нормами без дополнительных расходов.

Нам искренне жаль, что процесс посадки вызвал у вас неудобства и оставил неприятные впечатления", - ответили в компании.

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