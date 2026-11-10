Подписанный супругой казахстанца договор на 1,2 млрд тенге признали недействительным

В Таразе суд признал недействительным договор лизинга на 1,28 млрд тенге. Стороны обязаны возвратить друг другу все полученное по сделке, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел гражданское дело по иску АО к двум ТОО о признании недействительным договора финансового лизинга и приведении сторон в первоначальное положение.

Судом установлено, что в июне 2025 года между ответчиками заключен договор финансового лизинга на сумму более 1,28 млрд тенге. При этом стоимость сделки составила 91,7% балансовой стоимости активов одного из ТОО, однако необходимое единогласное решение общего собрания участников об одобрении сделки принято не было.

Кроме того, суд установил наличие конфликта интересов: директор одного ТОО одновременно являлся руководителем другого ТОО, а договор от имени последнего подписала его супруга на основании выданной им доверенности.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о нарушении требований законодательства и устава товарищества при заключении сделки.

Решением суда иск АО о признании сделки недействительной и приведении сторон в первоначальное положение удовлетворен. Стороны обязаны возвратить друг другу все полученное по сделке.

Решение не вступило в законную силу.

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