В ВКО началась подготовка к 35-летию Независимости Казахстана
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В Усть-Каменогорске началась подготовка к празднованию 35-летия Независимости Республики Казахстан. В преддверии знаменательной даты на зданиях и LED-экранах города размещают тематическое праздничное оформление.
По информации акимата Восточно-Казахстанской области, на городских LED-экранах и других объектах появились изображения, посвященные независимости страны.
Оформление направлено на создание праздничной атмосферы и привлечение внимания жителей к предстоящей государственной дате.
Напомним, 16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости. В 2026 году исполняется 35 лет со дня провозглашения государственной независимости Республики Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454711-v-vko-nachalas-podgotovka-k-35-letiyu-nezavisimosti-kazahstana/
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