В ВКО началась подготовка к 35-летию Независимости Казахстана

В Усть-Каменогорске началась подготовка к празднованию 35-летия Независимости Республики Казахстан. В преддверии знаменательной даты на зданиях и LED-экранах города размещают тематическое праздничное оформление.

По информации акимата Восточно-Казахстанской области, на городских LED-экранах и других объектах появились изображения, посвященные независимости страны.

Коллаж: акимат ВКО

Оформление направлено на создание праздничной атмосферы и привлечение внимания жителей к предстоящей государственной дате.

Напомним, 16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости. В 2026 году исполняется 35 лет со дня провозглашения государственной независимости Республики Казахстан.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.