Ушел с поста в сильный мороз: уволенного охранника вернули на работу в Актау

В Актау суд восстановил на работе охранника, уволенного якобы за отсутствие на посту и использование мобильного телефона во время несения службы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, судом №2 Актау рассмотрен трудовой спор по иску бывшего охранника к ТОО о признании незаконным приказа о расторжении трудового договора, восстановлении на работе и взыскании причитающихся выплат.

Установлено, что мужчина работал охранником в ТОО с 2016 года. Приказом работодателя от 20 февраля 2026 года был уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.

Основанием для увольнения послужили утверждения работодателя об отсутствии охранника на посту и использовании мобильного телефона во время несения службы.

Изучив материалы дела, записи камер видеонаблюдения и доводы сторон, суд пришел к выводу о незаконности увольнения.

В частности, работодатель не представил объективных и достоверных доказательств того, что охранник самовольно покидал пост либо оставлял охраняемый объект без присмотра.

Кроме того, суд принял во внимание погодные условия: 28 января 2026 года из-за сильного мороза нахождение охранника в здании для обогрева и наблюдение за территорией через видеокамеры были признаны обоснованной необходимостью.

Также суд учел, что работодатель не обеспечил надлежащих условий для обогрева работника, несшего службу на открытом посту.

В связи с этим требование о его постоянном нахождении на улице было признано необоснованным с учетом принципов справедливости и разумности.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования работника, признал приказ работодателя о расторжении трудового договора незаконным и отменил его.

Мужчина восстановлен в должности охранника, в его пользу взысканы заработная плата за время вынужденного прогула в размере 2 052 997 тенге и компенсация морального вреда в размере 50 тыс. тенге, а также судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

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