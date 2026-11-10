Синегнойную палочку нашли в воде: что ответили в "Алматы Су"

Глава Национальной лиги потребителей Светлана Романовская сообщила о том, что в воде в Алматы обнаружили синегнойную палочку. В "Алматы Су" ответили на заявление, передает NUR.KZ.

О ситуации Романовская рассказала на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе. По ее словам, потребитель приобрел фильтр для улучшения качества водопроводной воды и установил его дома.

"Он решил проверить, насколько фильтрованная вода безопасна и соответствует стандартам, ГОСТу. И сдал в аккредитованную, аттестованную лабораторию. То есть, написал заявление, люди пришли, сделали забор в свою посуду и исследовали. И там нашли синегнойную палочку", - объяснила Светлана Романовская.

Она добавила, что вода была проверена как простая, так и щелочная, но и там, и там была обнаружена палочка.

"Мы пошли дальше. Мы пригласили "Горводоканал". Они, зная, что мы ставим вопрос только по поводу синегнойной палочки, приехали и сделали забор проб. А потом они говорят: "Нет синегнойной палочки, но у нас нет ни аккредитации, ни аттестации по этому поводу". У них нет специалистов, нет оборудования, методики, но они говорят, что нет синегнойной палочки.

Оказалось, что есть ГОСТ, и там есть стандарт безопасности воды. И есть определенные показатели. Так вот, почему нет у "Горводоканала" аккредитации и аттестации по синегнойной палочке? Потому что они никогда эту воду не проверяли. У них нет стандартов безопасности, в перечне синегнойной палочки нет", - отметила Романовская.

Она добавила, что планирует заявить требование, чтобы в перечень проверяемых элементов внесли синегнойную палочку.

Между тем, в ГКП "Алматы Су" прокомментировали ситуацию. Там отметили, что компания круглосуточно контролирует качество питьевой воды на всех этапах ее подготовки и подачи потребителям.

"По данным производственного лабораторного контроля, вода, подаваемая в городскую водопроводную сеть, соответствует установленным требованиям безопасности.

По обращению жителя дома по ул. Ауэзова, 64/4 специалисты предприятия отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования. Отклонений от нормативов по проверенным физико-химическим и микробиологическим показателям не выявлено.

В представленных протоколах указано, что микроорганизм обнаружен в пробах воды из-под крана и после бытового фильтра. Методика его определения в протоколах не указана. Этот микроорганизм не входит в перечень нормируемых микробиологических показателей питьевой воды централизованного водоснабжения. Данных представленных протоколов недостаточно, чтобы установить наличие микроорганизма в городской водопроводной сети или сделать вывод о несоответствии воды гигиеническим нормативам", - рассказали в "Алматы Су".

Кроме того, для проверки представленных результатов ГКП "Алматы Су" планирует совместно с территориальным органом санитарно-эпидемиологического контроля отобрать пробы воды в городской распределительной сети на вводе в дом и во внутридомовых точках водоразбора.

"Отобранные пробы планируется направить на дополнительное исследование в лабораторию, аккредитованную на определение этого микроорганизма в воде", - заключили в компании.

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