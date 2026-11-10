Новый сквер с площадкой для скейтбординга построили на месте пустыря в Алматы (фото)
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В Алматы на месте пустыря в Турксибском районе построили сквер с площадкой для скейтбординга, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в микрорайоне Жас Канат Турксибского района завершено благоустройство общественной территории в рамках программы "Бюджет народного участия".
На месте бывшего пустыря появились прогулочные дорожки, зеленые зоны и площадка для скейтбординга.
"В ходе работ озеленили более 20 тыс. квадратных метров территории, уложили почти 6 тыс. квадратных метров тротуарной плитки, выполнили асфальтирование и обустроили участки с резиновым покрытием", - заявили в акимате.
Также в сквере установили 53 опоры освещения, декоративные световые конструкции, скамейки, урны и малые архитектурные формы.
Была оборудована зона отдыха с перголой и система автоматического полива.
Отмечается, что обновленная территория предназначена для прогулок, отдыха и занятий спортом жителей микрорайона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454681-novyy-skver-s-ploshchadkoy-dlya-skeytbordinga-postroili-na-meste-pustyrya-v-almaty-foto/
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