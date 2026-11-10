Новые знаки устанавливают на трассах Казахстана: о чем они предупреждают
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Глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев в СЦК рассказал, что делается для того, чтобы непогода не застала водителей врасплох, передает корреспондент NUR.KZ.
Дархан Иманашев сообщил, что на автодорогах внедряются современные технические средства и системы оперативного управления дорожной безопасностью.
Это делается для повышения безопасности движения в темное время суток и своевременного предупреждения водителей.
"На 22 платных участках установлено 56 единиц лазерного оборудования. Также применяются световозвращающие элементы на барьерных ограждениях и противоослепляющие экраны.
В пилотном режиме внедряются интеллектуальные дорожные знаки и табло переменной информации. Оборудование позволяет оперативно предупреждать водителей о гололеде, снегопадах, сильном ветре, ограничениях движения и необходимости снижения скорости с учетом фактической дорожной и погодной обстановки", - пояснил он.
К этому часу, по его данным, установлено 282 знака переменной информации и 142 электронных табло. Дополнительно завершается установка еще 110 единиц оборудования.
Так, например, как сообщает ИА "Тобол Инфо", в Костанайской области установили табло, которое в настоящее время проходит этап дистанционной настройки оборудования. Системы приводят в полную готовность к зимнему сезону, поэтому пока табло светится зеленым светом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454666-novye-znaki-ustanavlivayut-na-trassah-kazahstana-o-chem-oni-preduprezhdayut/
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