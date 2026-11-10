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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Общество без барьеров: как в Казахстане создают условия для полноценной жизни людей с инвалидностью

    Опубликовано:

    Айслу Асан
    Фото: из личного архива Айслу Асан

    Инклюзивное общество начинается не только с доступной среды, но и с равных возможностей учиться, работать, развиваться и самостоятельно строить свою жизнь. Более 20 лет Айслу Асан передвигается на инвалидной коляске. Всю карьеру она выстроила уже после получения инвалидности: от стажера до руководителя направления в инклюзивной команде. Теперь она создает в Казахстане проект, где специалисты с инвалидностью работают над реальными коммерческими задачами, сообщает NUR.KZ.

    Айслу Асан из Карагандинской области – автор и продюсер инклюзивного проекта Social Change Kazakhstan. Десять лет она удаленно работала в московской компании, которая трудоустраивает людей с инвалидностью. Свой успешный кейс она решила воспроизвести и у себя на родине, уже в качестве предпринимателя.

    Сегодня в ее digital-команде работают около шести специалистов из разных регионов страны. Они занимаются дизайном, текстами и контентом, а учатся прямо на проектах. Компании заказывают у проекта разработку и digital-упаковку социальных инициатив и получают конкретный продукт, а не формальную галочку в отчете.

    Государственная поддержка в стране развивается: есть субсидируемые рабочие места, переобучение, адаптация условий труда. Однако, по мнению предпринимательницы, важно следить за тем, что происходит после окончания субсидии.

    "Человека могут устроить на субсидируемое место, и он попадет в статистику трудоустроенных. Но остается ли он в компании, растет ли профессионально, увеличивается ли его зарплата? Именно за этим нужно следить", – говорит Айслу Асан.

    Главное препятствие, по ее словам, находится в головах работодателей. Бизнес заявляет о готовности нанимать людей с инвалидностью, но на практике сомневается: как выстроить процесс и общение в коллективе. При этом компании просят опытных специалистов, хотя начать карьеру им негде.

    Выход эксперт видит в посредниках, которые сопровождают обе стороны. Это модель job coaching: специалист готовит работодателя к приему сотрудника, а человека с инвалидностью помогает адаптироваться.

    "Если речь идет об удаленной работе, насколько вообще важно знать об инвалидности сотрудника? Сначала нужно дать человеку показать навыки, а не оценивать его через диагноз", – считает она.

    По ее мнению, главная цель инклюзивной занятости – прийти к ситуации, когда человека с инвалидностью нанимают не из желания оказать ему услугу, а потому, что он компетентный специалист, способный качественно выполнять свою работу.

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