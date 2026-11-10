Непрерывный видеомониторинг будут вести на трассах Казахстана
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Глава "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев в СЦК рассказал, какие решения применяются для повышения безопасности на трассах страны, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня продолжается внедрение цифровых технологий для круглосуточного контроля дорожной обстановки и оперативного выявления происшествий.
В частности, внедряется система непрерывного видеомониторинга республиканских автомобильных дорог. Пилотные проекты реализуются на направлениях Астана - Темиртау и Алматы - Қонаев", - сказал Дархан Иманашев.
По его словам, система обеспечивает круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой, мониторинг транспортных потоков, выявление происшествий и оперативное реагирование дорожных служб.
"С начала реализации проекта средствами видеомониторинга выявлено около 8 тыс. инцидентов, по которым дорожными службами приняты соответствующие меры", - резюмировал глава "КазАвтоЖола".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454654-nepreryvnyy-videomonitoring-budut-vesti-na-trassah-kazahstana/
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