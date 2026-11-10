Непрерывный видеомониторинг будут вести на трассах Казахстана

Глава "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев в СЦК рассказал, какие решения применяются для повышения безопасности на трассах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня продолжается внедрение цифровых технологий для круглосуточного контроля дорожной обстановки и оперативного выявления происшествий.

В частности, внедряется система непрерывного видеомониторинга республиканских автомобильных дорог. Пилотные проекты реализуются на направлениях Астана - Темиртау и Алматы - Қонаев", - сказал Дархан Иманашев.

По его словам, система обеспечивает круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой, мониторинг транспортных потоков, выявление происшествий и оперативное реагирование дорожных служб.

"С начала реализации проекта средствами видеомониторинга выявлено около 8 тыс. инцидентов, по которым дорожными службами приняты соответствующие меры", - резюмировал глава "КазАвтоЖола".

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