На въездах в Алматы укладывают бетон и ставят арки: в акимате объяснили новшества (видео)

В управлении развития дорожной инфраструктуры акимата Алматы рассказали, зачем на въезде в город укладывают бетон и ставят арки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель отдела развития улично-дорожной сети управления Олжас Ахметов рассказал, что на Кульджинском тракте в Алматы начаты работы по монтажу автоматизированных станций измерения.

"Станции будут в автоматическом и круглосуточном режиме проверять, фиксировать весогабаритные параметры грузовых транспортных средств.

Всего мы планируем установить их на въездных участках в город, в основном на грузонапряженных участках", - заявил он.

В управлении развития дорожной инфраструктуры также сообщили, что данное оборудование устанавливается над проезжей частью в виде арки, в которой установлены датчики.

"Датчики, в свою очередь, считывают габариты грузовых транспортных средств. Также в дорожное покрытие внедряются датчики, которые считывают количество осей, скатность колес, вес транспортных средств, нагрузку на ось", - уточнил Олжас Ахметов.

В ведомстве уточнили, что на месте установки автоматизированной станции измерения, за 100 метров до арки и 100 метров после арки, в настоящее время идет замена бетона на бетонное покрытие.

"Это предназначено для того, чтобы стабилизировать транспортные средства, находящие в движении.

Для долговечности установлены датчики. Бетонное покрытие имеет повышенную стойкость к образованию деформаций от нагрузок. Работы по замене бетона на бетонное покрытие будут продолжаться до конца ноября, в зависимости от погодных условий", - заявил Ахметов.

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