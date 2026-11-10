Любовь в мелочах: трогательные семейные истории казахстанцев попали на видео
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Семейное счастье складывается из теплых моментов в повседневной жизни. Мы собрали подборку трогательных и забавных историй, в которых казахстанцы выражают любовь друг к другу, передает NUR.KZ.
Красивый момент, когда семья собралась вместе среди яблок
Красивый момент, объединивший семью в яблоневом саду, попал на видео. Отец закрепил телефон на простом приспособлении и снимает памятное видео вместе с родными. Из груды яблок он выложил сердце и собрал вокруг него самых дорогих ему людей.
В Алматы молодой папа в одиночку приехал встретить жену и маленькую дочку из роддома
В Алматы молодой отец в одиночку приехал в роддом, чтобы встретить жену и новорожденную дочку. В руках у него был букет для супруги и маленький букетик для малышки. Он рассказал, что они с женой приняли такое решение вместе, поскольку в городе у них нет других близких.
Проверка на любовь
Женщина решила проверить любовь мужа необычным способом: отправила ему сообщение с просьбой поставить ложку на голову, если он ее любит. И мужчина, не задавая лишних вопросов, осторожно выполнил просьбу прямо в гостях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454645-lyubov-v-melochah-trogatelnye-semeynye-istorii-kazahstancev-popali-na-video/
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