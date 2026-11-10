Казахстанка родила сразу четырех мальчиков

Жительница области Жетісу стала мамой сразу четырех детей. Сегодня ее с сыновьями торжественно выписали из центра, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, радостное и по-настоящему редкое событие произошло в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии. 31-летняя жительница области Жетісу родила четверых сыновей. Теперь в семье семеро детей.

Мальчики появились на свет 24 сентября путем кесарева сечения на сроке 30 недель и 6 дней. Их назвали Арлан, Арсылан, Алихан и Амирхан.

"Когда я узнала, что жду сразу четверых малышей, было очень много эмоций: удивление, радость и, конечно, волнение. Я понимала, что впереди непростой путь, но очень верила, что все будет хорошо.

Я очень соскучилась по старшим детям, которые все это время ждали нас. Больше всего хочется обнять их и увидеть, как они впервые познакомятся со своими младшими братишками.

Я бесконечно благодарна врачам и всему медицинскому персоналу НЦАГиП за заботу, поддержку и за моих мальчиков!" - говорит мама новорожденных.

В Минздраве отметили, что беременность четверней - большая редкость и серьезный вызов для врачей. С 23-й недели будущая мама находилась под наблюдением специалистов центра.

Учитывая высокие риски преждевременных родов, врачи обеспечили постоянный контроль состояния матери и малышей, своевременную профилактику возможных осложнений и необходимую медицинскую помощь.

Ведение такой беременности потребовало слаженной работы акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

За каждым таким событием стоит огромный труд медицинских специалистов, их профессионализм, ответственность и готовность работать в самых сложных клинических ситуациях.

"Поздравляем маму и всю большую семью с рождением четырех сыновей! Желаем Арлану, Арсылану, Алихану и Амирхану крепкого здоровья, сил и счастливого будущего. А родителям - радости и благополучия!" - отметили в ведомстве.

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