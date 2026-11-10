Токаев вручил госнаграды некоторым казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны.

Указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":

Құрманбайұлы Шерубай - вице-президент ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана.

Орден "Ел бірлігі":

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы - член центрального совета ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана.

Орден "Құрмет":

Габерман Эльдана Александровна - солистка Центрального ансамбля Министерства обороны;

Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы;

Манкеева Жамал Айткалиевна - главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы;

Рысберген Қыздархан Құрмашқызы - главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы.

Медаль "Ерен еңбегі үшін":

Кузнецов Максим Александрович - учитель КГУ "Кустовская основная школа", Кызылжарский район Северо-Казахстанской области;

Аубакиров Ержан Бейсембекович - президент международного общественного фонда "Білім Орда", город Астана;

Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы - главный юрист группы компаний "Bilim Group", город Астана;

Құрманжан Анар - руководитель проекта компании "BMG UpSkill", город Астана.

Медаль "Шапағат":

Кравчук Евгений Анатольевич - учитель КГУ "Средняя школа имени Юрия Гагарина», Байзакский район Жамбылской области";

Лагуткина Юлия Николаевна - преподаватель казахского языка, город Кокшетау;

Пимичева Анель Витальевна - редактор телеканала Qostanai TV, Костанайская область;

Фролов Александр Игоревич - музыкант, певец, Костанайская область.

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