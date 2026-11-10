Токаев вручил госнаграды некоторым казахстанцам
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Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны.
Указом главы государства за большой вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны награждены:
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":
- Құрманбайұлы Шерубай - вице-президент ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана.
Орден "Ел бірлігі":
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы - член центрального совета ОО "Международное общество "Қазақ тілі", город Астана.
Орден "Құрмет":
- Габерман Эльдана Александровна - солистка Центрального ансамбля Министерства обороны;
- Данченко Анна Александровна – преподаватель НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", город Алматы;
- Манкеева Жамал Айткалиевна - главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы;
- Рысберген Қыздархан Құрмашқызы - главный научный сотрудник РГП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова", город Алматы.
Медаль "Ерен еңбегі үшін":
- Кузнецов Максим Александрович - учитель КГУ "Кустовская основная школа", Кызылжарский район Северо-Казахстанской области;
- Аубакиров Ержан Бейсембекович - президент международного общественного фонда "Білім Орда", город Астана;
- Әбілқасымов Бекзада Пәкизадаұлы - главный юрист группы компаний "Bilim Group", город Астана;
- Құрманжан Анар - руководитель проекта компании "BMG UpSkill", город Астана.
Медаль "Шапағат":
- Кравчук Евгений Анатольевич - учитель КГУ "Средняя школа имени Юрия Гагарина», Байзакский район Жамбылской области";
- Лагуткина Юлия Николаевна - преподаватель казахского языка, город Кокшетау;
- Пимичева Анель Витальевна - редактор телеканала Qostanai TV, Костанайская область;
- Фролов Александр Игоревич - музыкант, певец, Костанайская область.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454636-tokaev-vruchil-gosnagrady-nekotorym-kazahstancam/
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