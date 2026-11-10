"Самый страшный момент в жизни": малыш перестал дышать в Акмолинской области

В Акмолинской области патрульные доставили мать с ребенком в больницу. Как заявила женщина, стражи порядка помогли в самый страшный момент ее жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Инцидент произошел в Щучинске 8 ноября.

"Наш малыш перестал дышать. Мы с мужем в панике бросились в больницу, но попали в затор. Ребенок был без одежды, я выбежала в одних носках - нам было не до всего, кроме спасения малыша. Каждая секунда была на счету", - рассказала о пережитом жительница города.

Маленькому ребенку срочно требовалась медицинская помощь. Родители пытались как можно быстрее добраться до больницы, однако транспортный поток мешал им оперативно проехать.

В этот момент на улице Ауэзова находился патрульный экипаж в составе старшего инспектора Бекжана Искендір и его напарника Нуржана Курмангожина. Полицейские заметили автомобиль, из которого выбежала встревоженная женщина с ребенком на руках.

Патрульные. Фото: ДП Акмолинской области

Оценив ситуацию, сотрудники незамедлительно пришли на помощь. Они пересадили женщину с малышом в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, оперативно доставили их в больницу.

"Вы помогли нам в самый страшный момент в жизни, когда мы больше всего нуждались в помощи. Мы никогда не забудем ваш поступок! Низкий поклон за ваши добрые сердца и человечность", - поблагодарила женщина.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.