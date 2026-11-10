"Через каждые 5-10 км третья полоса": удобные для обгона трассы предложили строить в Казахстане

Глава "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев на брифинге СЦК рассказал, какие дороги сделают более комфортными для водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, какие дороги могут перевести в первую категорию в ближайшие годы и в какие сроки. Дархан Иманашев в ответ заявил, что для этого нужно, чтобы интенсивность движения на том или ином участке составляла более 7-8 тыс. единиц транспортных средств в сутки.

"Полномасштабный перевод всех автомобильных дорог - это очень дорогостоящее, во-первых, удовольствие. Во-вторых, малоэффективное", - добавил он.

По его данным, в этом году также начинается перевод двухполосной автодороги Актобе - Кызылорда в первую категорию.

"Это проект Западная Европа - Западный Китай, теперь мы переводим в четырехполосное движение. Проект Караганда- Жезказган - данная автодорога является 1960-х годов постройки, является двухполосной. В этом году мы параллельно строим еще две полосы с дальнейшим переводом в дорогу первой категории", - подчеркнул глава "КазАвтоЖола".

По его словам, в перспективе могут быть рассмотрены автодороги "Талдыкорган - Усть-Каменогорск" на фоне роста интенсивности движения.

"В рамках рабочей группы мы предложили, чтобы не было двух полос, чтобы минимум строили трехполосное движение. В международной практики есть понятие "трехполосное движение".

Каким образом оно выглядит? Две полосы и через каждые 5 или 10 км дополнительно третья полоса. То есть, машины едут в колонну, если есть необходимость обогнать, то увеличивается с одной до двух полос. Именно вот по 5-10 км будем, как в народе называют, "змейкой" идти. И тем самым даем возможность транспортным средствам осуществлять обгон, опережение участников движения. Это, во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее, и в-третьих, эффективнее", - резюмировал спикер.

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