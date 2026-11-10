35 км до границы: житель России возвращался домой под дождем после поминок в Казахстане
Опубликовано:
Житель Рубцовска (Россия) возвращался домой после поминок брату, который жил в Казахстане, и шел под дождем, надеясь поймать попутку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, до российской границы оставалось еще 35 километров. Дмитрий Алексеевич из Рубцовска шел под дождем по обочине, надеясь поймать попутку. На 83-м километре трассы Семей - граница Российской Федерации рядом с ним остановился патрульный автомобиль.
Это произошло 9 ноября. Полицейские Нуршашкан Матайбаев и Мирас Карим заметили мужчину во время патрулирования и спросили, нужна ли ему помощь. Он рассказал, что возвращается домой после поминок брату, который жил в Казахстане. По словам мужчины, ни один из проезжавших водителей до этого не остановился.
Узнав, что впереди у путника еще 35 километров под дождем, полицейские предложили ему сесть в машину и довезли до границы.
На прощание 57-летний житель Рубцовска поблагодарил казахстанских патрульных за помощь и продолжил путь домой.
Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с намиПодписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454609-35-km-do-granicy-zhitel-rossii-vozvrashchalsya-domoy-pod-dozhdem-posle-pominok-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах