"Игры, фильмы и IT-продукты": Токаев призвал выпускать больше контента на казахском языке

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал выпускать больше контента на казахском языке для укрепления потенциала госязыка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Х съезде международного общества "Қазақ тілі", заявил, что потенциал языка укрепляется тогда, когда человек ищет на нем информацию, смотрит фильмы и получает образование.

"Поэтому одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке.

Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей", - сказал он.

По словам президента, сфера распространения информации на казахском языке, или, говоря современным языком, масштабы казахоязычного контента, должны быть максимально широкими.

"Необходимо создавать качественные продукты по актуальным темам в области науки, технологий, культуры, предпринимательства, спорта и другим направлениям. В целом, государству следует оказывать конкретную поддержку подобным проектам.

По данному вопросу можно создать специальную рабочую группу", - сказал он.

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