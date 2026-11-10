Токаев призвал создать национальную цифровую базу казахского языка
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Президент Казахстана обозначил задачи по развитию казахского языка: от оцифровки культурного наследия до подготовки учебников по медицине, инженерии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Казахстану необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка, а также перевести в электронный формат книги, архивы и другие материалы. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на X съезде международного общества "Қазақ тілі".
Глава государства подчеркнул, что значительная часть языкового и культурного наследия страны до сих пор не оцифрована в полной мере и с необходимым качеством.
"Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках.
Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений", - отметил глава государства.
Кроме того, по словам президента, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий.
"При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий.
К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения.
Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454594-tokaev-prizval-sozdat-nacionalnuyu-cifrovuyu-bazu-kazahskogo-yazyka/
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