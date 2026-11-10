Токаев призвал создать национальную цифровую базу казахского языка

Президент Казахстана обозначил задачи по развитию казахского языка: от оцифровки культурного наследия до подготовки учебников по медицине, инженерии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Казахстану необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка, а также перевести в электронный формат книги, архивы и другие материалы. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на X съезде международного общества "Қазақ тілі".

Глава государства подчеркнул, что значительная часть языкового и культурного наследия страны до сих пор не оцифрована в полной мере и с необходимым качеством.

"Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках.

Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам президента, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий.

"При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий.

К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения.

Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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