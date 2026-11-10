Токаев заявил, что позиции госязыка укрепились с ростом авторитета Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что с ростом авторитета Казахстана крепнут и позиции государственного языка страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Х съезде международного общества "Қазақ тілі", заявил, что с ростом авторитета страны крепнут и позиции ее государственного языка.

"Это непреложная истина. На сегодняшний день большинство детей в детских садах и школах обучаются на казахском языке. В этом году 71 % школьников были зачислены в классы с казахским языком обучения.

В университетах и колледжах также увеличилось количество обучающихся на казахских отделениях", - заявил он.

По словам главы государства, применение казахского языка расширяется во всех сферах, включая креативную индустрию.

Он также отметил существенный рост доли продукции на казахском языке на издательском, музыкальном, кинематографическом рынке.

"Так, на казахском языке было выпущено 70% из более чем 6 тыс. книг, изданных в прошлом году, а также 63 из 71 фильма, снятых в этом году в Казахстане.

Все это свидетельствует о том, что казахский язык в нашем обществе пользуется большим спросом. Эта весьма отрадная тенденция. И нам следует усилить работу в данном направлении", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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