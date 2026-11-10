"Казахская степь может превратиться в лес": Токаев призвал поддержать масштабный проект
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Токаев призвал правительство и акиматы поддержать проект "Дала орманы", в рамках которого за год высадили пять миллионов деревьев на 400 гектарах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам подключиться к реализации проекта "Дала орманы", направленного на увеличение площади лесов в стране. Об этом он заявил на X съезде международного общества "Қазақ тілі".
По словам главы государства, накануне руководитель общества Рауан Кенжеханулы представил ему эту инициативу. За первый год работы проекта вместе с партнерами удалось высадить пять миллионов деревьев.
"Участники организации вместе со своими партнерами за год высадили 5 миллионов деревьев на 400 гектарах земли.
Благодаря этому в 3 регионах нашей страны появилось 4 крупных лесных питомника. Теперь предстоит расширить масштабы проекта.
Планируется создать парки с зелеными насаждениями площадью 25 гектаров близ каждого села, площадью 50 гектаров - в районных центрах и площадью 100 гектаров - на территориях, прилегающих к крупным городам", - рассказал Токаев.
Президент поддержал предложенный план и призвал государственные органы помочь с его реализацией.
"Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь Правительство и акиматы.
Реализация данного проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества "Қазақ тілі" в проект "Таза Қазақстан".
Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса.
Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы.
Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект "Дала орманы", - призвал глава государства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454573-pyat-millionov-derevev-za-god-tokaev-poruchil-rasshirit-proekt-dala-ormany/
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