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    Кристина Райсвих
    Редактор

    "Казахская степь может превратиться в лес": Токаев призвал поддержать масштабный проект

    Опубликовано:

    Выступление Токаева
    Выступление Токаева. Фото: Акорда

    Токаев призвал правительство и акиматы поддержать проект "Дала орманы", в рамках которого за год высадили пять миллионов деревьев на 400 гектарах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам подключиться к реализации проекта "Дала орманы", направленного на увеличение площади лесов в стране. Об этом он заявил на X съезде международного общества "Қазақ тілі".

    По словам главы государства, накануне руководитель общества Рауан Кенжеханулы представил ему эту инициативу. За первый год работы проекта вместе с партнерами удалось высадить пять миллионов деревьев.

    "Участники организации вместе со своими партнерами за год высадили 5 миллионов деревьев на 400 гектарах земли.

    Благодаря этому в 3 регионах нашей страны появилось 4 крупных лесных питомника. Теперь предстоит расширить масштабы проекта.

    Планируется создать парки с зелеными насаждениями площадью 25 гектаров близ каждого села, площадью 50 гектаров - в районных центрах и площадью 100 гектаров - на территориях, прилегающих к крупным городам", - рассказал Токаев.

    Президент поддержал предложенный план и призвал государственные органы помочь с его реализацией.

    "Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь Правительство и акиматы.

    Реализация данного проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества "Қазақ тілі" в проект "Таза Қазақстан".

    Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса.

    Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы.

    Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект "Дала орманы", - призвал глава государства.

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