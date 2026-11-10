Токаев призвал навести порядок в казахском языке и обновить все словари

Токаев поручил систематизировать правила казахского правописания и обновить словари, завершив эту работу до конца следующего года на государственном уровне, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Х съезде международного общества "Қазақ тілі". В своей речи он затронул вопросы развития государственного языка, его использования в науке и необходимости единых правил правописания.

Глава государства подчеркнул, что казахский язык должен стать языком науки и производства. Для этого, по его словам, необходимо развивать отечественную науку и поддерживать исследования на казахском языке.

"Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства.

История знает немало примеров этого, о чем свидетельствует прошлое персидского и французского языков. В современную эпоху, как известно, на первый план уверенно вышел английский язык.

Крайне важная роль в связи с этим отводится высшим учебным заведениям.

Университетам следует уделять особое внимание научным исследованиям на казахском языке", - сказал он.

Отдельно Токаев остановился на проблеме единообразия. Он обратил внимание, что одни и те же слова, понятия и термины в казахском языке порой употребляются по-разному.

"К сожалению, сегодня наблюдается разнобой в применении некоторых слов, понятий и даже терминов в казахском языке. Это серьезный вопрос, который нельзя оставлять без внимания. Подобная ситуация вводит людей в заблуждение и наносит ущерб чистоте языка.

Поэтому особое внимание следует уделить выработке единых норм и правил использования казахского языка. В целом, к этому вопросу следует подходить комплексно.

Прежде всего, необходимо пересмотреть и систематизировать орфографические нормы и правила. Кроме того, пришло время обновить все словари, в том числе орфографический", - отметил глава государства.

Токаев напомнил, что официальный орфографический словарь казахского языка был утвержден еще в советское время - в 1983 году. После этого выпускались новые издания, однако ни одно из них не получило государственного утверждения и юридической силы.

"В некоторых соседних государствах подобные научные труды обновляются каждые пять лет. Нам также необходимо пересмотреть научные подходы к орфографии казахского языка и в кратчайшие сроки упорядочить ее нормы.

Эту работу необходимо завершить до конца следующего года", - подчеркнул президент.

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