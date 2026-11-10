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    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Сильные осадки обрушатся на Алматы на несколько дней: акимат выступил со срочным предупреждением

    Опубликовано:

    Капли дождя на стекле
    Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Акимат Алматы обратился к жителям с предупреждением о надвигающейся непогоде - в городе может выпасть до 30 мм осадков. Коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, передает NUR.KZ.

    По информации пресс-службы акимата города, с вечера 10 ноября в Алматы начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября.

    По прогнозу РГП "Казгидромет", в отдельных районах города ожидаются сильные дожди, в верхней части Алматы возможен мокрый снег.

    Когда ожидать пика?

    В акимате отметили, что пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября. В городе может выпасть до 20 мм, в горных районах - до 30 мм. Днем ожидается еще 5-7 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В ночь на 12 ноября синоптики также прогнозируют дождь, снег и туман.

    "В связи с предстоящей непогодой коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы. Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Подготовлены 415 единиц техники, 97 мотопомп и 2 950 мешков с песком", - сказано в сообщении.

    Кроме того, для ежедневной уборки и содержания города предусмотрен выход 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц специализированной техники.

    Рекомендации

    В акимате подчеркнули, что жителям и гостям Алматы необходимо соблюдать осторожность в период непогоды. Водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды.

    Алматинцев попросили по возможности воздержаться от поездок в горную местность, а при сильном ветре избегать нахождения под деревьями, вблизи рекламных конструкций и линий электропередачи.

    "Городские службы будут следить за погодной обстановкой и оперативно реагировать на возможные последствия осадков", - добавили в акимате.

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