Условия для выбора места для четвертого НПЗ озвучили в Минэнерго

Глава Минэнерго на брифинге в кабмине высказался о строительстве среднетоннажного завода в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что место размещения будущего завода далеко от стран Центральной Азии, если с него будут осуществляться поставки. В этой связи они поинтересовались, в какие страны с него могут в перспективе осуществляться поставки топлива.

"Размещение нефтеперерабатывающих заводов зависит от нескольких факторов. Фактор наличия, скажем так, рыночной инфраструктуры или рынков сбыта - это, естественно, существенный фактор, но не является (главным - прим. ред.).

Более существенным фактором является наличие инфраструктуры по воде, электричеству и нефтяной инфраструктуре, транспортной нефтяной инфраструктуре. Завод должен быть подключен к нефтепроводу, должен иметь стабильное энергоснабжение и должен иметь стабильное водоснабжение, потому что в нефтепереработке используется вода. Вот прежде всего мы исходим из этих факторов", - заявил в ответ Ерлан Аккенженов.

При этом он уверен, что трудностей с реализацией продукции завода не будет. Даже с учетом удаленности.

"У нас в Казахстане, вы знаете, цена далеко отстает от цен у наших соседей. К примеру, в Таджикистане и Узбекистане, и даже в Кыргызстане, цены на топливо от 50 до 100% выше, чем у нас. Даже с размещением в Актюбинской области, с учетом транспортной составляющей, реализация нефтепродуктов не составит никакого труда. Будет реализовываться по рыночной цене", - резюмировал глава Минэнерго.

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