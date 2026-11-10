В "Самрук-Энерго" рассказали, подорожает ли строительство ТЭЦ-3 из-за задержки

На брифинге в правительстве нового главу "Самрук-Энерго" спросили о штрафных санкциях для подрядчика за задержку строительства ТЭЦ-3 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В связи с увольнением председателя правления "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова за задержку строительства ТЭЦ-3 нового руководителя Ансара Айдарова спросили, во сколько обойдется задержка, и будут ли штрафные санкции для подрядчиков.

"У нас не предусматривается увеличение стоимости проекта в связи с какими-либо задержками. И отвечая на второй вопрос, конечно, контрактом предусмотрены штрафные санкции, в том числе и условия расторжения.

В данном направлении соответствующая работа ведется с подрядчиками в связи с выявленными фактами по сдвигам сроков", - ответил новый председатель правления "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров.

Мы писали, что новый председатель правления АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров выступил с планом усиления работы после критики президента Касым-Жомарта Токаева. Напомним, во время выступления с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев критически высказался о закупе электроэнергии в соседних странах. Токаев также поднял тему производства электроэнергии в Казахстане и заявил, что ее катастрофически недостаточно. 28 октября стало известно, что Кайрат Максутов освобожден от должности председателя правления АО "Самрук-Энерго". На заседании правительства Олжас Бектенов прокомментировал снятие с должности главы "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова. Бектенов заявил, что ему неоднократно делали замечания, однако он не сделал должных выводов. Новым председателем правления назначен Ансар Айдаров, который работает в группе "Самрук-Қазына" с 2013 года. В свою очередь, министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал увольнение главы "Самрук-Энерго" на фоне ситуации с ТЭЦ-3 в Алматы.

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