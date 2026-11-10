Рекламная индустрия и государство: в Алматы состоится RAF-2026 - форум о будущем маркетинга и медиа

11 ноября в Алматы пройдет Форум рекламной индустрии Казахстана RAF-2026. Более 30 выступлений и дискуссий, 3 тематических зала, представители государственных органов, международных технологических компаний, крупнейших брендов и рекламного рынка обсудят ключевые изменения отрасли и сигналы, определяющие ее будущее. Подробностями поделились организаторы мероприятия.

11 ноября в отеле Rixos Almaty состоится Форум рекламной индустрии Казахстана RAF-2026. Тема этого года - SIGNALS 2026: Decode Tomorrow ("Сигналы будущего: как меняется маркетинг?").

Форум объединит представителей государственных органов, международных и казахстанских брендов, рекламных и коммуникационных агентств, медиахолдингов, цифровых платформ и креативных индустрий. В центре внимания - влияние искусственного интеллекта на маркетинг, трансформация медиапотребления, новые рекламные инструменты, эффективность инвестиций и перспективы развития рекламного рынка Казахстана.

Государство и рекламный бизнес: открытый диалог о будущем отрасли

Одним из ключевых событий RAF-2026 станет участие высокопоставленных представителей государственных органов Казахстана. Впервые в истории форума к его программе присоединятся первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев и заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Женис Тайшытаев.

Вместе с президентом Центрально-азиатской рекламной ассоциации Виктором Елисеевым они примут участие в панельной дискуссии "Государство меняет правила. Что ждет рекламную индустрию?".

Участники обсудят влияние новых регуляторных требований на рекламный бизнес, перспективы развития отрасли, условия работы участников рынка и механизмы взаимодействия государства с профессиональным сообществом.

Дискуссия призвана стать площадкой для прямого диалога между государственными структурами и представителями рекламной индустрии по вопросам, непосредственно влияющим на развитие рынка.

Более 30 выступлений и дискуссий в трех тематических залах

Программа RAF-2026 охватывает широкий спектр актуальных вопросов маркетинга, рекламы и коммуникаций. Выступления и дискуссии пройдут одновременно в трех тематических залах: Grand Hall, Digital Hall и Creative Hall.

Фото: Центрально-азиатская рекламная ассоциация

Grand Hall: главные сигналы рекламного рынка

В основном зале участники обсудят ключевые тенденции рекламной индустрии, трансформацию телевидения, влияние искусственного интеллекта на медиапотребление, новые подходы к измерению эффективности рекламы и управление репутацией брендов.

Отдельное внимание будет уделено ритейл-медиа - одному из наиболее динамично развивающихся направлений рекламного рынка. Представители Ozon Реклама, Uzum Market, DASM Group и K’ Research Central Asia обсудят, как превращение торговых площадок в полноценные медиаканалы меняет взаимодействие брендов с потребителями и перераспределяет рекламные бюджеты.

Еще одна масштабная дискуссия будет посвящена будущему наружной рекламы (OOH) и трансформации этого сегмента в 2026 году. В обсуждении примут участие представители Success Market, "РТС Деко", Optimum Media, Yango Group и Vostok Group.

Digital Hall: эффективность маркетинговых инвестиций

Центральная тема Digital Hall - влияние маркетинговых инвестиций на реальные бизнес-результаты.

Представители Wunder Digital, Bereke Bank, Beiersdorf Eurasia, HONOR Kazakhstan, Netpeak, Bank CenterCredit и Mechta.kz представят практические кейсы и стратегии работы с целевыми аудиториями, распределения рекламных бюджетов, масштабирования digital-каналов и использования данных для привлечения и удержания клиентов.

Creative Hall: экономика креатива и новые коммуникации

Creative Hall будет посвящен развитию креативной экономики, культурному контексту в коммуникациях и новым форматам взаимодействия с аудиторией.

В программе - обсуждение роли искусственного интеллекта в производстве контента, инвестиций брендов в креатив, партнерства бизнеса и искусства, развития блогерских сообществ и событийного маркетинга.

Международная экспертиза и казахстанский рынок

В RAF-2026 примут участие эксперты и руководители компаний из Казахстана и других стран. Среди представленных компаний и организаций - Yandex Ads, inDrive Ads, Eskimi, Ozon Реклама, Uzum Market, IAS, Tiburon Research Kazakhstan, а также ведущие казахстанские бренды, рекламные агентства и медиакомпании.

Сочетание международной экспертизы и практического опыта участников локального рынка позволит рассмотреть трансформацию индустрии с разных сторон: от глобальных технологических изменений до конкретных задач казахстанского бизнеса.

RAF-2026 станет площадкой для профессионального обмена, обсуждения новых маркетинговых инструментов и формирования общего понимания перспектив рекламной индустрии Центральной Азии.

"Сигналы будущего уже меняют рекламный рынок. Искусственный интеллект, новые медиаканалы, изменение поведения потребителей и регуляторной среды требуют от бизнеса новых подходов и стратегических решений. RAF-2026 - это возможность не только обсудить происходящие изменения, но и выработать профессиональный взгляд на то, каким будет рынок завтра", - отмечает Виктор Елисеев, организатор форума, президент Центрально-азиатской рекламной ассоциации.

Подробная программа, информация о спикерах и мероприятии доступны на официальном сайте: raf.asia.

Партнеры RAF-2026

Генеральные партнеры: Yandex Ads, Freedom Holding Corp., inDrive, IAS.

Премиальный партнер: Magnetto.pro.

Партнеры: BI Group, AMDG, Tiburon, PRHub Central Asia, Eurostar 360.

Информационные и отраслевые партнеры: "Первый канал Евразия", КТК, "31 канал", NTK Kazakhstan, Almaty TV, НПП "Атамекен", BES.media, NUR.KZ, Success Market, Tribune, Digital Boards, MYD Production, Connect.ai, Exclusive, "Капитал", Optimism.kz, Vizi, OG Group, We project, TengriNews, Metrik on, STAN.KZ, Creative City, Media Mart, Indigo, Samal Water, Catharsis Group, Selzy, Avon, E+ Awards, Лига волонтеров и Союз маркетинга, рекламы и медиа тюркского мира.

Организатор: Центрально-азиатская рекламная ассоциация (ЦАРА).

Официальный сайт: https://raf.asia

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